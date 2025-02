A- A+

WALL STREET Bolsas de NY fecham mistas com investidores ponderando impacto de tarifas e falas de Powell Em destaque, as ações da Intel avançaram 6,07% diante da promessa do vice-presidente dos EUA, JD Vance, de produzir chips de inteligência artificial (IA) no país

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira, 11, enquanto o mercado avalia os impactos das tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio dos EUA. Além disso, investidores seguem digerindo as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, que indicou não ter pressa para ajustar as taxas de juros no país.

O índice Dow Jones subiu 0,28%, a 44.596,29 pontos, o S&P 500 avançou 0,04%, a 6.068,59 pontos, enquanto o Nasdaq recuou 0,36%, a 19.644,26 pontos.

Para a Capital Economics, a perspectiva mais otimista é que o governo Trump esteja buscando uma abordagem mais equilibrada para reestruturar o comércio, o que poderia, eventualmente, levar a uma redução da taxa tarifária global.

No entanto, devido à inclinação de Trump para agir primeiro e negociar depois, a consultoria ainda considera provável que as tarifas elevem a inflação este ano, levando o Fed a manter sua postura cautelosa

Em destaque, as ações da Intel avançaram 6,07% diante da promessa do vice-presidente dos EUA, JD Vance, de produzir chips de inteligência artificial (IA) no país.

A Super Micro Computer, fabricante de semicondutores, que divulga balanço após o fechamento, caiu 9,47%. A AIG, que também divulga resultados após o encerramento do pregão, ganhou 1,07%.

Com ganhos além das expectativas do mercado, a Coca-Cola encerrou o dia com alta de 4,75%. Na mesma esteira, a DuPont avançou 6,81%. Na contramão, com o anúncio de redução na previsão de receita para 2025, a Fluence Energy despencou 46,44%

A Shopify, por sua vez, avançou 3,06% com resultados positivos, apesar da previsão de receita anunciada para o primeiro trimestre ficar abaixo do esperado por investidores.

Já a Cleveland-Cliffs caiu 4,56% em aparente realização de lucros, após as ações da siderúrgica dispararem 18% na segunda-feira, em antecipação ao anúncio de tarifas sobre o aço por Donald Trump.

