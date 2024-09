A- A+

Economia Bolsas de NY fecham perto da estabilidade com dado de emprego fraco; U.S. Steel derrete O Nasdaq fechou com queda de 0,30%

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 4, com o Dow Jones perto da estabilidade, após dados mais fracos que o esperado do relatório Jolts sobre emprego nos Estados Unidos modular a espera pelo payroll, previsto para sexta-feira.

Na sessão, as ações da U.S. Steel derreteram diante de apreensões sobre bloqueio a uma potencial compra da siderúrgica. Depois do tombo da terça-feira, a Nvidia não teve fôlego para reter a alta inicial e caiu.

O índice Dow Jones subiu 0,09%, aos 40.974,97 pontos, distanciando-se ainda mais do fechamento recorde de 41.563,08 pontos na semana passada.

O Nasdaq fechou com queda de 0,30%, aos 17.084,30 pontos, depois do tombo de 3,26% na terça. O S&P 500 teve variação negativa de 0,16%, aos 5.520,07 pontos.

A ação da U.S. Steel despencou 24,1%, após diversos veículos da mídia norte-americana reportarem que o presidente dos EUA, Joe Biden, irá bloquear o acordo da empresa com a japonesa Nippon Steel. As ações chegaram a ter negociação interrompida durante o pregão.

A Dollar Tree também teve queda de dois dígitos (26,1%), após a varejista de produtos com descontos ter reduzido a previsão de lucro no ano na sequência de resultados abaixo do esperado no segundo trimestre.

A Verizon Communications fechou em baixa de 3,09%, após ser anunciado que a empresa de telecomunicação está perto de fechar um acordo de compra da Frontier Communications, que saltou 38%.

A pressão vendedora sobre a Nvidia continuou, apagando a recuperação vista mais cedo depois do tombo da sessão anterior.

As ações caíram 1,66%, ainda vulneráveis a relatos de que órgãos reguladores estão atento às práticas comerciais da empresa de chips para inteligência artificial.

As ações da Intel amargaram outra rodada de perdas, com queda de 3,33%.

Segundo a agência Reuters, a Broadcom conduziu testes para fabricar chips a partir de um avançado processo de manufatura da Intel, mas os exercícios não tiveram sucesso.

