bolsa de valores Bolsas de NY fecham sem direção única, com perdas no setor de techs; Dow Jones renova recorde O índice Dow Jones subiu 0,33%, aos 42.313,00 pontos

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 27. O sinal de desaceleração da inflação PCE dos Estados Unidos em agosto e o avanço do sentimento do consumidor na pesquisa da Universidade de Michigan impulsionaram o Dow Jones a novo recorde de máxima em Wall Street, porém, o setor de tecnologia gerou baixas no S&P 500 e Nasdaq.

O índice Dow Jones subiu 0,33%, aos 42.313,00 pontos (renovando maior nível de fechamento), o S&P 500 caiu 0,13%, aos 5.738,17 pontos e o Nasdaq recuou 0,39%, aos 18.119,59 pontos. Na semana, o Dow Jones acumulou ganhos de 0,59%, o S&P 500 de 0,62% e o Nasdaq de 0,95%.

Os dados divulgados nesta sexta-feira nos EUA reforçarem que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tende a continuar cortando a taxa dos Fed Funds, e o avanço das bolsas foi alimentado pela confirmação de medidas da China de apoio à economia e anúncio de novos cortes de juros pelo Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês).

O ímpeto, porém, não durou, com os mercados registrando um novo movimento de rotação de techs para as chamadas small caps. O índice Russell 2000 - que compila as principais ações de capitalização pequena nos EUA - subiu 0,67% nesta sexta-feira.

A Bristol Myers Squibb avançou 1,60%, após ter seu tratamento para esquizofrenia aprovado pelo agência regulatória de alimentos e remédios dos EUA, a FDA, enquanto a EchoStar saltou 8,85% após relatos de que a DirecTV está em conversas avançadas para comprar a Dish (unidade de EchoStar).

As ações da Amgen (+1,12%) e da Chevron (+2,46%) contribuiriam para a recuperação do Dow Jones, que pela manhã chegou a renovar máxima histórica intradiária, embora tenha perdido ímpeto no pregão.

Na ponta negativa, a Costco recuou 1,75% após balanço trimestral: a varejista superou previsão de lucro, mas decepcionou em receita. A Nvidia fechou em queda de 2,17%. Segundo analistas, a preocupação com a persistência de atrasos na próxima geração de chips Blackwell pode estar pesando sobre as ações da principal fabricante de chips. Além disso, rumores de que a China está desaconselhando suas empresas a utilizarem chips da Nvidia foram repercutidos em Wall Street.

