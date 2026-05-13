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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham sem direção única com PPI acima do esperado e à espera de Trump-Xi O Dow Jones caiu 0,14%, aos 49.693,20 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,58%, aos 7.444,25 pontos, após atingir a máxima de 7.460,04 na sessão

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira (13) com o avanço do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Ainda assim, Nasdaq e o S&P 500 renovaram as máximas intradiárias e de fechamento. O mercado acompanhou a aprovação de Kevin Warsh à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e aguarda o encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping.

O Dow Jones caiu 0,14%, aos 49.693,20 pontos. Já o S&P 500 encerrou em alta de 0,58%, aos 7.444,25 pontos, após atingir a máxima de 7.460,04 na sessão. O Nasdaq subiu 1,20%, aos 26 402,34 pontos, depois de alcançar 26.474,18 pontos no dia.

Com movimentação tímida na abertura, os índices melhoraram durante a sessão, conforme o mercado avaliava a alta acima das expectativas do PPI. Na avaliação da Pantheon Macroeconomics, apesar do avanço ser o maior desde março de 2022, não se trata do começo de uma sequência de grandes aumentos.

Ainda assim, o mercado passou a apostar em uma alta nos juros no primeiro semestre de 2027. Na avaliação do Swissquote, a redução das taxas nos EUA "não é mais uma opção", apesar do novo presidente do Fed, Kevin Warsh, que "reduziria as taxas assim que possível. Mas, primeiro, a guerra no Oriente Médio precisaria terminar", afirma o banco.

Donald Trump já está na China para o encontro com Xi Jinping, com quem deve conversar sobre comércio e o conflito no Oriente Médio. O presidente dos EUA é acompanhado por líderes de grandes empresas, como a Nvidia (+2,29%), Micron Technology (+4,83%), Qualcomm (+1,38%), Apple (+1,38%) e Tesla (+2,71%). Em meio a viagem, a Nvidia atingiu valor de mercado de US$ 5,5 trilhões e as ações renovaram recorde de preço.

Na ponta negativa, a Wix.com tombou 27,10% após apresentar resultados trimestrais abaixo do esperado. O setor bancário também registrou queda, com o JPMorgan (-1,52%), Citigroup (-1,85%) e Bank of America (-1,85%). As exceções foram o Morgan Stanley e Goldman Sachs, que avançaram 1,02% e 1,01%, respectivamente.

Em sua estreia no Nasdaq, a empresa Fervo Energy saltou 35,33% após registrar o maior IPO do setor energético desde 2013, segundo a Renaissance Capital. Já as ADRs da Alibaba trocaram sinal e avançaram 8,18% em reação aos resultados trimestrais.

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