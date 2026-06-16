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Bolsa de Valores Bolsas de NY fecham sem direção única com techs e bancos à espera do Fed O Dow Jones fechou em alta de 0,64%, ao nível inédito de 51 999,67 pontos, depois de renovar máxima histórica a 52.190,29 pontos

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta terça-feira (16) diante da deterioração do setor de tecnologia, apesar de mais uma sessão de ganhos fortes da SpaceX. Em contrapartida, o setor bancário avançou e apoiou recordes do Dow Jones. O mercado aguarda a assinatura do acordo entre os EUA e o Irã, assim como pela decisão de política monetária pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

O Dow Jones fechou em alta de 0,64%, ao nível inédito de 51 999,67 pontos, depois de renovar máxima histórica a 52.190,29 pontos. O S&P 500 caiu 0,57%, a 7.511,35 pontos. Já o Nasdaq cedeu 1,15%, nos 26.376,34 pontos.

Em queda desde o início do dia, o S&P e o Nasdaq renovaram as mínimas nos últimos minutos da sessão. Já o Dow Jones foi impulsionado pelo setor bancário e industrial. O JPMorgan (+3,7%) registrou uma das maiores altas do dia, diante de relatos de que pretende expandir suas operações na Europa.

Outros bancos, como Goldman Sachs, Bank of America e Citi avançaram mais de 1%, cada. Empresas de serviços financeiros, como a Visa (+2,9%) e American Express (+1,7%), também registraram alta.

O setor de tecnologia, no entanto, não teve desempenho tão positivo. A Intel (-8,5%) recuou fortemente, assim como a Marvell Technology (-9,8%), Broadcom (-4,4%) e Micron (-6,2%). A Advanced Micro Devices (AMD) recuou 7,3%, apesar de firmar acordo de computação de inteligência artificial com a Rackspace Technology, que avançou 5%.

Também destoando das demais, a SpaceX estendeu os ganhos e subiu 4,8% após anunciar a compra da Anysphere por US$ 60 bilhões. Durante a manhã, a empresa de Elon Musk chegou a avançar mais de 10%, ultrapassando momentaneamente a Amazon e a Microsoft em valor de mercado. No fechamento, contudo, a SpaceX permaneceu como a sexta empresa mais valorizada do mundo.

Na área da saúde, a Moderna saltou 6,3% após documentos da agência americana Food and Drug Administration (FDA) sinalizarem que uma vacina contra gripe da empresa pode ser aprovada.

Os investidores continuam à espera de mais detalhes sobre o acordo provisório de paz no Oriente Médio, que liberou parte do fluxo de embarcações no Estreito de Ormuz, e de decisão monetária do Fed. Mais cedo, as construções de moradias iniciadas nos EUA caíram em ritmo mais acelerado que o previsto.



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