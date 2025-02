A- A+

Bolsa de valores Bolsas de NY fecham sem força com Nasdaq em queda influenciada por Palantir e Nvidia A Nvidia é a última das gigantes da tecnologia do bloco das "Sete Magníficas" a divulgar seu relatório trimestral nesta temporada

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única, com o Dow Jones com alta marginal, enquanto perdas de dois dígitos das ações da Palantir pavimentaram a baixa de mais de 1% do Nasdaq.

A Nvidia também recuou, refletindo a cautela dos investidores antes do balanço na quarta-feira, 26.



O índice Dow Jones marcou alta de 0,08%, a 43.461,21 pontos. O S&P 500 cedeu 0,50%, a 5.983,25 pontos, enquanto o Nasdaq teve queda de 1,21%, a 19.286,92 pontos.



A Palantir Technologies recuou 10,5% e fechou em baixa pelo quarto dia consecutivo após relatos de que os EUA podem cortar gastos com defesa, o que pode afetar o balanço patrimonial da empresa de análise de dados.



As ações da Nvidia perderam 3%. A Nvidia é a última das gigantes da tecnologia do bloco das "Sete Magníficas" a divulgar seu relatório trimestral nesta temporada.

O analista do Morgan Stanley, Joe Moore, continua pensando que os fundamentos da empresa seguiram fortes, mais do que há 60 dias, pois ele viu melhora em vários níveis, sobretudo em relação à demanda do Hopper.

Separadamente, o sinal da gestão da empresa sobre a "complexidade sem precedentes" dos sistemas Blackwell ainda é um fator, mas ele acredita que alguns grandes problemas foram resolvidos.

Ainda que o analista espere um início de ano forte, as projeções da empresa devem ser conservadoras, refletindo os controles de exportação após o sucesso do DeepSeek.



As ações Classe A da Berkshire Hathaway ganharam 4% e as de classe B subiram 4,1%.

Os lucros operacionais do veículo de investimentos de Warren Buffett aumentaram 71%,, de acordo com balanço divulgado no sábado.



A Starbucks fechou em alta de 1,3% após anunciar que vai demitir cerca de mil funcionários.



A Apple subiu 0,66%. A fabricante do iPhone anunciou que planeja gastar e investir mais de US$ 500 bilhões nos EUA nos próximos quatro anos.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, já havia antecipado parcialmente o anúncio de investimentos pela empresa.

