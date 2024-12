Bolsas de NY fecham sem sintonia e com novos recordes do S&P 500 e Nasdaq

A- A+

As bolsas de Nova York voltaram a fechar sem sintonia. O S&P 500 terminou o pregão próximo da estabilidade, mas em patamar recorde. O Nasdaq subiu e também cravou nova máxima histórica.

O Dow Jones não conseguiu acompanhar e cedeu. Os negócios foram marcados pelas expectativas com dados do mercado de trabalho americano, que podem ajustar as projeções sobre o ciclo de alívio monetário pelo Federal Reserve (Fed). As ações da WalMart e Amazon subiram sob embalo de informações preliminares de vendas robustas do varejo no período entre a Black Friday e Cyber Monday.





O índice Dow Jones fechou em queda de 0,17%, a 44.705,53 pontos. O S&P 500 teve variação de 0,05%, a 6.049,88 pontos e o Nasdaq subiu 0,40%, a 19.480,91 pontos.



Em meio à expectativa com o relatório do payroll de novembro nos Estados Unidos, com divulgação na sexta-feira, o relatório Jolts mostrou abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos em outubro acima da expectativa de analistas. Dados sólidos do Jolts ajudam a refutar a narrativa de que o mercado de trabalho tem se enfraquecido, disse Eric Wallerstein, da Yardeni Research



As tensões geopolíticas, com destaque hoje para a crise na Coreia do Sul, tiveram impacto limitado no mercado amplo americano, segundo o estrategista sênior de mercado da NYSE, Michael Reinking. O efeito foi restrito a ativos expostos à economia asiática.



Entre os movimentos individuais, as ações da Walmart e Amazon subiram 0,91% e 1,30%, respectivamente. Estima-se que 197 milhões de pessoas fizeram compras online ou em lojas desde o Dia de Ação de Graças até a Cyber Monday, de acordo com estimativas preliminares da National Retail Federation, grupo de comércio varejista com sede em Washington. A estimativa superou o prognóstico anterior do grupo de 183,4 milhões de consumidores



A ação da Supermicro reverteram alta inicial e fecharam em baixa de 4,26%, em ajuste parcialdo salto da véspera depois de um comitê independente informar que não encontrou evidências de fraude ou má conduta. A Credo Technology, companhia de rede de infraestrutura de dados, disparou 48% sob efeito do lucro e faturamento acima do esperado no segundo trimestre fiscal.



A Salesforce fechou com alta de 0,18% diante da expectativa pela divulgação de balanço após o fechamento do mercado hoje.



Na contramão, os papéis da United States Steel caíram 8,01%, após o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, prometer bloquear a aquisição da empresa siderúrgica de Pittsburgh pela Nippon Steel.

Veja também

Haddad Reforma Tributária: Haddad diz que cesta básica está fechada; senador deve apresentar relatório