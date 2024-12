Bolsas de NY têm queda na sessão, mas acumulam rali em ano marcado por IA e Trump Trade

A- A+

As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta terça-feira, 31, em queda, motivada pelo avanço dos juros dos Treasuries, mas os índices acumularam ganhos estelares em um ano marcado por novo frisson do setor de Inteligência Artificial (IA) e pela vitória de Donald Trump na eleição presidencial.

O índice Dow Jones terminou o dia em 42.544,22 pontos, queda diária de 0,07%, mas salto anual de 12,88%. O Nasdaq encerrou em 19.310,79 pontos, baixa no dia de 0,90%, mas ganho de 28,64% no ano.

Já o S&P 500 foi para 5.881,63 pontos, recuo de 0,43% nesta terça-feira, mas avanço de 23,31% em 2024. O rali acumulado neste e no ano passado, de 53,19%, é o maior desde o biênio 1997 e 1998.

Entre os principais setores, o que mais se destacou este ano, novamente, foi o de IA. O entusiasmo com papéis de empresas relacionadas a esse segmento as colocaram perto de suas máximas históricas. A fabricante de chips Nvidia, que disparou 171,24% este ano, é o maior reflexo desse movimento.

Outro fator que animou o investidor de renda variável nos Estados Unidos foi a vitória de Trump em novembro, que começou a ser precificada dois meses antes. Setores como bancos e energia se destacaram entre os ganhos, na expectativa por medidas de desregulamentação econômica.

A Tesla, montadora do futuro chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) Elon Musk, também ganhou tração neste rali pró-Trump. O papel subiu 62,52% este ano.

Nem mesmo os sinais de cortes menos intensos dos juros pelo Federal Reserve, dada a resiliência econômica e temores inflacionários, tirou ímpeto do mercado americano de ações.

Mas nem todos os papéis tiveram boa performance. Em um ano de problemas em suas aeronaves, culminando no acidente fatal na Coreia do Sul no fim de semana passado, a Boeing perdeu 32,10% do seu valor este ano.

Veja também

Loteria Mega da Virada: usuários relatam erros e fila 'infinita' no site para concorrer aos R$ 600 milhões