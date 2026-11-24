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BOLSA DE VALORES Bolsas de Tóquio, Seul e Taipé disparam após retorno de Huang à Nvidia Por volta da 0h30 GMT, o índice japonês Nikkei 225 subia 3,94%, atingindo os 58.664 pontos

A Bolsa de Tóquio subiu 3,9% e a de Seul disparou mais de 6% nesta terça-feira (24), em sintonia com a euforia de Wall Street pelo retorno de Jensen Huang ao comando da gigante dos chips Nvidia.

Por volta da 0h30 GMT, o índice japonês Nikkei 225 subia 3,94%, atingindo os 58.664 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançava 6,02%, aos 4.991 pontos.

A corretora online Monex observou que se esperava que o mercado de Tóquio iniciasse o dia com um movimento de compra, na esteira da forte alta nos Estados Unidos.

"Com a decisão de que Huang retornasse como diretor-executivo da Nvidia, o movimento de compra estendeu-se a uma ampla gama de ações nos Estados Unidos, e os três principais índices americanos subiram", destacou a corretora.

Em Taipé, a Bolsa subiu mais de 9% na manhã desta terça-feira, com suas empresas de tecnologia se somando à alta dos mercados globais desencadeada pelo retorno de Huang.

O índice taiwanês Taiex avançou 9,1%, atingindo os 40.151,84 pontos, enquanto as gigantes locais dos semicondutores TSMC e MediaTek dispararam 10% cada uma.

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