GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Bolsas de valores dos Emirados vão ficar fechadas por tempo indeterminado

Não haverá negociações em Abu Dabi e Dubai a partir desta segunda-feira (2), de acordo com a Autoridade do Mercado de Capitais do país

Bolsa de valoresBolsa de valores - Foto: Pexels

Os mercados dos Emirados Árabes Unidos vão estar fechados por tempo indeterminado a partir de segunda-feira (2) de acordo com anúncio feito neste domingo (1º) pela Autoridade do Mercado de Capitais do país, a comissão de valores mobiliários local, diante dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e da retaliação do iraniana a alvos norte-americanos em países árabes do Golfo, Emirados inclusos.

Segundo a agência reguladora, ficarão fechadas as bolsas de valores de Abu Dabi, a Abu Dabi Securities Exchange (ADX), e de Dubai, a Dubai Financial Markets (DFM).

"A Autoridade continuará a monitorar de perto os desdobramentos na região e avaliará a situação de forma contínua, tomando quaisquer medidas adicionais conforme necessário", diz comunicado do órgão.

