Bolsas NY fecham em queda com pior dia do Nasdaq desde 2022 e Dow derrete quase 900 pontos

NY fecham em queda com pior dia do Nasdaq desde 2022 e Dow derrete quase 900 pontos O Nasdaq fechou em queda de 4%, aos 17.468,32 pontos

O mercado acionário americano fechou em forte baixa nesta segunda-feira, 10, com o índice Nasdaq chegando a computar perda de quase 5% no pior momento do pregão, sob o impacto da crescente apreensão com o risco de uma recessão nos Estados Unidos diante da imposição de tarifas pelo presidente Donald Trump. Ainda que tenha reduzido as perdas no fim da sessão, o índice teve a maior queda desde 2022. O Dow Jones também minimizou as perdas na reta final, após derreter mais de mil pontos na mínima do pregão.

O Nasdaq fechou em queda de 4%, aos 17.468,32 pontos. Na mínima do dia, tocou 17.291,82 pontos, após ter computado uma perda acumulada de 9,14% nas três semanas consecutivas de queda até sexta-feira, segundo a Dow Jones Data.

O Dow Jones encerrou com baixa de 2,08% (890,01 pontos), a 41.911,71 pontos após cair mais de mil pontos no pior momento da sessão. O S&P 500 terminou em queda de 2,70%, aos 5.614,56 pontos.

Os temores de uma recessão nos EUA voltaram à cena com força, após Trump não descartar o cenário durante o final de semana e afirmar que a economia do país está passando por um "período de transição".

As ações dos bancos americanos enfrentaram fortes perdas. O Morgan Stanley derreteu 6,37% e Wells Fargo caiu 6,01%. O Goldman Sachs perdeu 5%, enquanto JPMorgan (-4,15%) e Citigroup (-4,33%) também enfrentam perdas expressivas. O Bank of America teve baixa de 3,79%.

A Tesla despencou 15,4%, apagando o ganho registrado desde a eleição presidencial. Na China, as vendas da companhia caíram 49% em relação ao ano anterior e 51% em relação a janeiro. As ações caíram por sete semanas consecutivas, desde que o CEO Elon Musk se juntou à administração Trump como parte do Departamento de Eficiência Governamental.

Além da Tesla, as demais empresas que formam as "Sete Magníficas" caíram em bloco. A Meta e a Apple perderam mais de 4% e Alphabet teve queda de 4,49%. A Microsoft, Amazon.com e Nvidia fecharam em baixa de mais de 2%.

