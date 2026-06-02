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SÃO PAULO Bolsonaristas estão "de cabeça baixa" com Trump e caso Master, diz Haddad Petista participou de debate sobre plano de governo para enfrentar Tarcísio em São Paulo

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça-feira (2) que observa a militância bolsonarista “de cabeça baixa” por conta das sanções aplicadas pelo governo americano e das relações descobertas entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com o senador Flávio Bolsonaro (PL), provável adversário do presidente Lula este ano.

— Eles estão desorganizados com toda a confusão que armaram. É Trump de um lado, Master do outro. Quando você vai numa cidade do interior que antes tinha blitz bolsonarista ameaçando na porta da cidade, acabou isso aí, não tem mais, está tudo mais quietinho. Eles ainda são valentes na rede social, mas no presencial, estão todos de cabeça baixa, porque eles sabem o que fizeram com o país — declarou o petista.

Haddad participou de um debate sobre o plano de governo no Sindicato dos Engenheiros, em São Paulo, voltado para políticas de habitação, na noite desta terça-feira (2). Ao longo do discurso, alfinetou o filho de Bolsonaro outras vezes, ao dizer, por exemplo, que os paulistas querem moradia digna, mas não precisam de “mansão”. Flávio adquiriu uma casa em Brasília no valor de R$ 5,97 milhões, em 2021.

Ele também procurou associar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a movimentos de extrema direita. Haddad afirmou que terá de apresentar um plano de “união e reconstrução” em nível estadual, como ocorreu no terceiro mandato de Lula, criticou a privatização da Sabesp, que estaria agora nas mãos de “administradores abutres”, e chamou o opositor de “neoliberal acabando com o caixa do estado”.

— Eu falo com policial e os caras falam mal do Tarcísio, falo com prefeito e os caras falam mal do Tarcísio, falo com professor e os caras falam mal do Tarcísio. Aí hoje ele perguntou para os prefeitos: “Vocês não gostam de mim?” E os caras falaram: “Não, a gente gosta”. Ele diz: “Tá vendo, o Haddad inventando coisa”. Imagina se isso tem cabimento. Como diz o Ariano Suassuna, a gente é educado e só fala mal pelas costas.

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