A- A+

BNB Bom Conselho ganha nova unidade do Banco do Nordeste Presidente do BNB, o ex-governador Paulo Câmara esteve na inauguração do espaço

Microempreendedores da cidade de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, contam com nova unidade dos programas Crediamigo e Agroamigo, do Banco do Nordeste (BNB). O espaço, no centro do município, foi inaugurado nesta terça-feira, 19 de março, com as presenças do presidente do Banco do Nordeste, o ex- governador de Pernambuco Paulo Câmara, do prefeito de Bom Conselho, João Lucas, do superintendente do BNB no Estado, Hugo Queiroz, além de diversas autoridades.

A rede de atendimento dos programas de microcrédito do BNB está sendo reforçada com novas unidades e requalificação das existentes, em todo o Nordeste. Em Pernambuco, o Crediamigo vai passar de 43 pontos de atendimento para 70 e o Agroamigo de 23 para 31.

Segundo o presidente do BNB, o objetivo da expansão é ampliar a oferta de crédito e atender melhor os microempreendedores do campo e da cidade. "Essa é a orientação do presidente Lula (PT) para os bancos públicos: fazer o crédito chegar a quem precisa. Nossos clientes contribuem para o desenvolvimento do Brasil e queremos estar cada vez mais perto deles, oferecendo as condições necessárias para quem deseja iniciar ou ampliar seu negócio”, afirmou Paulo Câmara.

Veja também

Loterias Mega-sena acumula novamente e prêmio vai para R$ 75 milhões