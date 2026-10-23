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Aviação Bombardier anuncia investimento de US$ 270 milhões nos EUA e prevê contratar 800 funcionários Segundo a fabricante canadense de aeronaves, 500 vagas já estão em processo de recrutamento, enquanto outras 300 serão abertas com novos projetos de expansão

A Bombardier anunciou um plano inicial de investimentos de US$ 270 milhões para ampliar sua infraestrutura nos Estados Unidos e contratar 800 profissionais no país. Comunicado divulgado nesta sexta-feira, 23, detalha a iniciativa antecipada na madrugada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, que havia mencionado a criação de "milhares" de empregos.

Segundo a fabricante canadense de aeronaves, 500 vagas já estão em processo de recrutamento, enquanto outras 300 serão abertas com novos projetos de expansão. Desse segundo grupo, 150 postos ficarão no Texas. As contratações também serão feitas Kansas, Indiana e Connecticut.

A empresa informou que abrirá em novembro um centro de serviços no aeroporto de Fort Wayne, em Indiana, com capacidade para atender até seis aeronaves. Também prevê ampliar instalações em Dallas, no Texas, e em Connecticut. Na semana passada, inaugurou um centro de treinamento em Wichita, no Kansas.

"Nossa rede de serviços americana é um pilar fundamental da estratégia de crescimento da Bombardier", afirmou o presidente-executivo, Eric Martel.

Segundo ele, conversas com o governo dos EUA apontam para um ambiente favorável à ampliação de investimentos no país.

A Bombardier calcula que suas atividades sustentaram 27,2 mil empregos diretos e indiretos nos EUA em 2025, considerando também fornecedores e efeitos na economia.

Com os novos projetos, estima que esse total ultrapassará 33 mil postos.

A Bombardier disputa mercado com outras fabricantes de jatos executivos, como a brasileira Embraer, sua concorrente no segmento.

Em publicação na Truth Social, Trump atribuiu o avanço do acordo à atuação do senador republicano Roger Marshall, do Kansas, e do procurador-geral do Texas, Ken Paxton.

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