Bombardier eleva lucro no 4º trimestre, mas receita não atinge projeções

A Bombardier reportou lucro líquido de US$ 653 milhões no quarto trimestre de 2025, ante US$ 124 milhões registrados no mesmo intervalo de 2024, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 12. O lucro ajustado por ação foi de US$ 4,80, superando a estimativa média de US$ 4,62 apurada pela FactSet.

A receita somou US$ 3,69 bilhões entre outubro e dezembro, avanço de 19% em relação aos US$ 3,11 bilhões de um ano antes. Apesar da alta, o resultado ficou abaixo das projeções de analistas, que esperavam faturamento de US$ 4,77 bilhões.

O Ebit ajustado alcançou US$ 486 milhões no trimestre, com margem de 13,2%, acima dos US$ 356 milhões e da margem de 11,5% registrados no quarto trimestre de 2024. O fluxo de caixa livre também apresentou crescimento significativo, passando de US$ 814 milhões para US$ 1,388 bilhão no período.

As entregas de aeronaves totalizaram 64 unidades, ante 57 no mesmo trimestre do ano anterior, contribuindo para a melhora operacional.

A companhia ressaltou a expansão de margens e a forte geração de caixa, além de reiterar projeções de crescimento para 2026, quando espera receita superior a US$ 10 bilhões e Ebitda ajustado acima de US$ 1,625 bilhão.

Ao fim de 2025, a carteira de pedidos atingiu US$ 17,5 bilhões, alta de 22% em relação aos US$ 14,4 bilhões de 2024, ampliando a visibilidade de receitas para os próximos trimestres, segundo a empresa.

