NEGÓCIOS Bombril: empresa que pediu recuperação judicial "bombou" com propagandas; relembre comerciais Companhia tem impasse envolvendo cerca de R$ 2,3 bilhões em dívidas classificado como 'contingências tributárias relevantes'

A Bombril anunciou na noite da última segunda-feira que entrou com pedido de recuperação judicial devido a um impasse envolvendo cerca de R$ 2,3 bilhões em dívidas. O valor devido foi classificado pela empresa como "contingências tributárias relevantes". A empresa, além de famosa pelos seus produtos, bombou por décadas devido seus icônicos comerciais publicitários.

Segundo a companhia, decorre de autuações da Receita Federal por suposta falta de recolhimento de impostos em operações de aquisição de títulos de dívida estrangeiros entre 1998 e 2001. Essas transações teriam sido realizadas pela Bombril e por um veículo do grupo italiano Cragnotti & Partners, então controlador da empresa.





Entre os anos de 1980 e 1990, a marca explodiu com comerciais na televisão memoráveis. Com o personagem principal chamado "Garoto Bombril", interpretado por Carlos Moreno, a palha de aço e os demais produtos passaram da "telinha" para a casa do telespectador.

Relembre propagandas marcantes

A primeira propaganda:

Em 1981, uma das peças publicitárias da Bombril demitiria o garoto propaganda. Carlos Moreno, de maneira cabisbaixa e triste, anunciava o produto e sua saída da função. No entanto, a ideia era que o comercial pudesse dar margem para que outros fossem gravados com novos personagens tentando ocupar seu lugar.

E foi nessa pegada que a marca anunciou um novo garoto propaganda. Em uma peça de pouco mais de 30 segundos, a persona apresenta o produto, mas fala o de sempre: custa pouco, limpa e dura mais. Ele é vaiado e sai do ar aos gritos de "Queremos o outro!".

Mas não durou muito, logo depois Carlos Moreno voltou. A readmissão aconteceu graças às consumidoras que prometeram não mais comprar a marca concorrente. Ele termina a propaganda lembrando que não está fácil conseguir um emprego, fazendo uma sátira.

A marca também ficou famosa pelo slogan "1001 utilidades" do Bombril. Ele foi criado para destacar que o produto poderia ser usado de diversas maneiras, além da limpeza de panelas para outras funções domésticas, como polimento de metais e remoção de ferrugem.

Lembra da canção "Pense em mim", da dupla Leandro e Leonardo? Ela também já embalou as propagandas da marca de limpeza. Carlos Moreno cantou a música para divulgar o Pinho Bril enquanto tirava sarro das marcas concorrentes.

Joãozinho e a professora também foram uma peça publicitária que bombou nos anos 1990. Carlos Moreno tenta fazer uma série de piadas com duplo sentido para brincar com a marca.

Legado

Fundada em 1948, a Bombril se consolidou como uma das principais fabricantes de produtos de limpeza no país, tendo a sua marca virado sinônimo de esponja de aço, seu principal produto. A empresa também tem um portfólio de outros produtos, como detergentes, limpadores multiúso e desinfetantes.

A empresa ficou muito conhecida nos anos 1980 por suas campanhas publicitárias marcantes, especialmente as estreladas por Carlos Moreno, que foi garoto-propaganda da marca por décadas e tornou popular o slogan a expressão "mil e uma utilidades".

Entre as décadas de 1990 e 2000, a empresa entrou em dificuldades financeiras e acumulou dívidas tributárias que agora pretende reestruturar para manter suas operações e proteger seu caixa.

