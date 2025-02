A- A+

NEGÓCIOS Bombril entra com pedido de recuperação judicial de R$ 2,3 bilhões A Diretoria considerou que o atual risco de perda nos processos judiciais representa ameaça aos bons resultados contábeis que vêm sendo obtidos pela empresa

A Bombril anunciou na noite desta segunda-feira que entrou com pedido de recuperação judicial. O pedido foi feito diante do impasse de aproximadamente R$ 2,3 bilhões em dívidas relacionadas ao que a empresa chamou de “contigências tributárias relevantes”.

Segundo a empresa, a dívida está relacionada a autuações da Receita Federal por suposta falta de recolhimento de impostos incidentes em operações de aquisição de títulos de dívidas estrangeiros realizadas entre 1998 e 2001 pela companhia e por veículo do grupo empresarial italiano Cragnotti & Partners, na época controlador da Bombril, de acordo com a empresa.

A Bombril disse no comunicado que sua diretoria reavaliou as chances de perda nos processos judiciais e discutiu alternativas para lidar com a questão.

Segundo o comunicado, dada a relevância e o elevado valor envolvido, os diretores optaram pela recuperação judicial como saída para conduzir, de forma organizada, procedimento de adequação de estrutura de endividamento, proteger o caixa da Bombril e possibilitar a manutenção da normalidade operacional da empresa.

“A Diretoria considerou que o atual risco de perda nos Processos Judiciais representa ameaça aos bons resultados contábeis que vêm sendo obtidos pela Bombril, expondo a Companhia a riscos considerados elevados, relacionados à reavaliação da sua capacidade de adimplência por parte de fornecedores e financiadores e, no limite, à descontinuidade de determinadas relações comerciais e vencimento antecipado de dívidas”.

A empresa afirmou ainda que, através do processo de recuperação judicial, “será capaz de manter a sua capacidade operacional e reestruturar adequadamente seu passivo, por meio de um processo célere e com o menor impacto possível aos direitos dos credores e às atividades operacionais.”

Listada na Bolsa, a Bombril fechou o dia em alta de 4,07%, valendo R$ 2,30.O pedido de recuperação judicial ocorre cerca de dois anos depois de a empresa negar essa possibilidade, quando precisou recorrer a uma transmissão de direitos creditórios no valor de R$ 300 milhões, acendendo o sinal amarelo do mercado na época.

Legado

Fundada em 1948, a Bombril se consolidou como uma das principais fabricantes de produtos de limpeza no país, tendo a sua marca virado sinônimo de esponja de aço, seu principal produto. A empresa também tem um portfólio de outros produtos, como detergentes, limpadores multiuso e desinfetantes.

A empresa ficou muito conhecida nos anos 1980 por suas campanhas publicitárias marcantes, especialmente as estreladas por Carlos Moreno, que foi garoto-propaganda da marca por décadas e tornou popular o slogan a expressão "mil e uma utilidades".

Entre as décadas de 1990 e 2000, a empresa entrou em dificuldades financeiras e acumulou dívidas tributárias que agora pretende reestruturar para manter suas operações e proteger seu caixa.

Veja também