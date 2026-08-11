Ter, 11 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
INFLAÇÃO

Bônus de Itaipu deve pressionar energia elétrica para baixo no IPCA de agosto, prevê IBGE

Em julho, IPCA de 0,07% refletiu uma composição com queda de alimentos e combustíveis, contraposta por aumento da energia elétrica em função de reajustes em algumas áreas e da bandeira amarela

Reportar Erro
Bônus de Itaipu deve pressionar energia elétrica para baixo no IPCA de agosto, prevê IBGEBônus de Itaipu deve pressionar energia elétrica para baixo no IPCA de agosto, prevê IBGE - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A alta da energia elétrica foi o principal fator de pressão no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, mas o quadro pode mudar no mês que vem com a entrada do bônus de Itaipu.

O gerente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fernando Gonçalves, afirmou que a apropriação do bônus em agosto tende a reduzir a conta de luz e gerar pressão negativa sobre o índice, embora o efeito seja temporário.

Em julho, explicou, o IPCA de 0,07% refletiu uma composição com queda de alimentos e combustíveis, contraposta por aumento da energia elétrica em função de reajustes em algumas áreas e da bandeira amarela.

Leia também

• Para IBGE, efeito do El Niño sobre inflação de alimentos é incerto

• Em deflação, grupo Alimentação e Bebidas tem no IPCA a menor variação desde julho de 2024

• Inflação no Brasil recua em julho e fica dentro da meta oficial

"A composição desse 0,07% teve redução de alimentos, redução de combustíveis e, ao mesmo tempo, alta da energia elétrica", disse Gonçalves.

Ao comentar os próximos passos, ele destacou que, quando há a apropriação do bônus, a energia recua e no mês seguinte ocorre uma compensação estatística.

Segundo ele, o movimento tende a aparecer primeiro no IPCA-15 e depois no IPCA de agosto, que será divulgado em setembro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter