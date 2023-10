A- A+

BORA EMPREENDER Bora Empreender leva Jornada itinerante a municípios da Região Metropolitana do Recife As inscrições para a programação em Ipojuca, Itamaracá e Paulista já estão abertas e são gratuitas. As vagas são limitadas

O programa Bora Empreender, lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), já está levando ações itinerantes à Região Metropolitana do Recife. A programação da “Jornada de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo” está chegando aos municípios de Ipojuca, Itamaracá e Paulista. A ação disponibiliza diversas capacitações e serviços prestados pela Secretaria, fazendo parte da trilha que pretende oferecer desde a qualificação até o crédito para o empreendedor.

“A ideia da Jornada é levar orientações a quem empreende ou deseja começar um negócio, facilitando para essas pessoas conhecimentos em temáticas que vão desde vendas e gestão até comunicação digital”, afirma o secretário executivo de Micro e Pequena Empresa e de Fomento ao Empreendedorismo do Estado de Pernambuco, Carlos Frederico Ferreira. “Além disso, a iniciativa aproxima, ainda mais, a população dos serviços oferecidos pela Secretaria, já que nossas equipes vão disponibilizar, na hora, atendimento para cadastro de trabalhadores, consulta de vagas e orientação profissional”, completa o gestor.

No campo dos negócios, além das capacitações, os participantes poderão contar com os serviços oferecidos pelo Expresso Empreendedor e informações sobre linhas de crédito viabilizadas pela Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE). Já para quem busca se consolidar no mercado formal de trabalho, serão ministradas qualificações direcionadas para o marketing pessoal, como se comportar em uma entrevista de emprego, como elaborar um currículo e como desenvolver uma comunicação assertiva. Os trabalhadores ainda contarão com atendimento para realizar ou atualizar o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (SINE), consulta de vagas disponíveis e possível encaminhamento para seleções compatíveis com os perfis profissionais.

CRONOGRAMA E INSCRIÇÕES - As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas no site www.sedepe.pe.gov.br, na área “Bora Empreender”, onde também estão disponíveis as informações sobre os cursos. As atividades estão distribuídas de acordo com seguinte cronograma:

Ipojuca - 17 e 18/10, das 8h às 12h

Local: CEMEP - Centro Municipal de Educação Profissional (R. Subida do Clube, 04 - Ipojuca);

Itamaracá - 18 e 19/10, das 13h às 17h

Local: Hotel Orange (Forte Orange - Av. do, s/n - Forte Orange, Ilha de Itamaracá);

Paulista - 24 e 25/10, das 8h às 12h

Local: Auditório da UNINASSAU (Av. Sen. Salgado Filho, s/n - Centro - Paulista).

