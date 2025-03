A- A+

Legado Boris Berenstein participa de encontro para relembrar trajetória que inspirou livro Médico e empresário foi o convidado do Encontro Marcado, promovido pelo Movimento Geração X+ e emocionou convidados com sua história

O médico e empresário Boris Berenstein foi o convidado especial do evento “Encontro Marcado”, promovido pelo grupo Geração X+ ontem. O encontro aconteceu no Restaurante Adega, no Clube Português. O diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo, prestigiou o evento.

Com uma abordagem descontraída, Berenstein compartilhou detalhes de sua trajetória profissional e pessoal, além de apresentar seu mais recente livro, “O Raio-X de Boris Berenstein – A realidade foi maior que o sonho”.

Boris expressou grande emoção ao compartilhar sua trajetória de vida com pessoas que fizeram parte de sua juventude e adolescência. Para ele, retornar ao Clube Português, onde passou momentos importantes, é motivo de orgulho.

“É uma alegria muito grande poder contar minha história aqui, neste clube que fez parte da minha vida. Passei muitas vezes por aqui, assisti a jogos, frequentei eventos, e hoje retorno para falar sobre minha trajetória”, destaca.

Berenstein lançou seu livro em outubro do ano passado e, desde então, tem se dedicado em contar sua história. A obra despertou a curiosidade do público não apenas sobre sua carreira como médico e empresário, mas também sobre sua história familiar.

“Minha mãe era sobrevivente de um campo de concentração, e meu pai foi soldado do exército. Eles se conheceram, sobreviveram e, três anos após a guerra, conseguiram um visto para o Recife. A cidade não foi apenas um porto de entrada, mas uma oportunidade para recomeçarmos. Foi aqui que minha família reconstruiu a vida”, relata.

Ao longo de sua trajetória, Boris Berenstein construiu não apenas uma carreira sólida na medicina, mas também uma atuação expressiva na comunidade. Ele presidiu a Federação Israelita de Pernambuco e participou da reconstrução da primeira sinagoga das Américas. Atualmente, também se dedica à governança de empresas familiares.

“As pessoas conhecem muito Boris, o médico, mas há muitas facetas na minha história. Trabalhar pela manutenção da tradição judaica no Recife foi algo que me deu muito orgulho”, afirma.

Sobre o livro, Berenstein admite que quase desistiu da escrita. “No quinto ou sexto mês, quase desisti, mas terminei o livro. E se eu soubesse antes o quanto essa experiência me traria alegrias, teria escrito antes. O livro resgata memórias que fazem parte da história de muitas pessoas da minha geração”, conclui.

O diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo, ressaltou a relevância da história inspiradora de Boris Berenstein. “O Geração X Mais mostra que existem gerações que contribuem para melhorar a vida das pessoas, construindo histórias inspiradoras. Boris é um exemplo disso. Ele é um empresário de sucesso, uma pessoa resiliente, que vem de uma família que enfrentou o Holocausto e superou grandes desafios. Construiu um negócio promissor, que se tornou referência no Recife e, embora já tenha vendido a empresa, seu legado permanece”, comentou.

O diretor do Grupo EQM, Domingos Azevedo e Boris Berenstein | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Governança

Especialista em Governança de Empresa Familiar, o empresário também trouxe sua experiência na área, falando sobre a importância de um planejamento estratégico para garantir a continuidade dos negócios.

“Nós somos mortais e a vida é finita. Se queremos a continuidade da empresa, temos que pensar na sucessão. E a melhor sucessão é aquela feita em vida, pois permite definir parâmetros e contornar situações desconfortáveis para os herdeiros”, explica.

Geração X+

O Movimento Geração X+ surgiu com a proposta de desafiar a longevidade e promover um envelhecimento ativo e com propósito. O grupo, criado por Célia da Fonte, Liliane Longman e Cecília Freitas, tem o Clube Português como sede de suas atividades, e realiza encontros semanais, proporcionando palestras, rodas de conversa, happy hours e eventos festivos.

“Nos aposentamos por vontade própria, mas não queríamos parar. Então, nos reunimos e decidimos enfrentar esse desafio. Quando vemos alguém da nossa idade compartilhando sua trajetória, percebemos que sempre é tempo de aprender”, explicou Célia da Fonte.

Sobre a escolha de Berenstein para este último encontro, Cecília Freitas pontuou que a trajetória do médico ressoa com os valores do movimento. “Quando vimos o lançamento do livro dele, percebemos que tem tudo a ver com nossa proposta. Boris é um exemplo de como é possível seguir ativo e inspirado em qualquer fase da vida”, destacou.

Criadoras do Movimento Geração X+ e Boris Berenstein | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

