Com olhar otimista sobre o potencial de aproximar novos consumidores, o Boticário está investindo em um modelo de negócios inusitado: pontos de venda em grandes redes de atacarejo.

Entre suas principais parceiras, estão nomes como Assaí e Atacadão, que reúnem características de varejo e atacado em um único estabelecimento, com vendas para os dois formatos.

O programa iniciado em 2020, será acelerado este ano. A marca inaugura sua loja número 50 em atacarejos na cidade de Maceió (AL) na próxima semana e tem planos de mais 40 unidades em funcionamento até o fim deste ano.

Dados da Associação Brasileira dos Atacadistas de Autosserviço (ABAAS) mostram que existem mais de dois mil estabelecimentos com esse perfil espalhados por todo o Brasil, número que deve continuar a crescer nos próximos cinco anos.

O formato tem conquistado cada vez mais consumidores: sete em cada dez brasileiros compram em unidades de atacarejo atualmente. Rafael Marconi, diretor executivo de Vendas e Franquias do Grupo Boticário, acredita que há um potencial enorme de crescimento para a empresa nesse nicho.

— O consumidor já está em um ambiente de compra. Entendemos nossa presença nestes locais como estratégica para nós, que alcançamos um público que, até então, não seria impactado pela marca — afirma.

Os novos quiosques contam com o portfólio completo do Boticário em um espaço reduzido, dentro de um container. Cada unidade é construída a partir de uma tonelada de embalagens do projeto Boti Recicla, transformada em blocos usados para piso, parede e teto.

Além da reutilização de materiais, as lojas são 50% mais leves e com performance técnica 40% melhor do que containers em aço, por exemplo. São montadas em apenas quatro dias, com baixo consumo de água no processo.

