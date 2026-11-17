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Governo Boulos, sobre críticas ao PLP do ajuste: É preciso separar o joio do trigo Nos últimos dias, o projeto de ajuste fiscal foi alvo de muitas críticas por parte da esquerda, em especial de deputados atuais e eleitos do Psol e do PT

O ministro da Secretaria Geral, Guilherme Boulos, disse que "é preciso separar o joio do trigo" ao falar sobre as críticas feitas por integrantes da esquerda ao projeto de lei complementar de ajuste fiscal do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Boulos defendeu que cada um que criticou o projeto responda por suas posições, mas disse que divergências são normais. Boulos é filiado ao Psol, mas há meses está com um desgaste interno após tentar levar adiante uma tentativa de federação com o PT.

"O partido Psol e cada deputado respondem por suas posições. É preciso diferenciar o que é crítica política legítima e normal a uma medida do governo, já que não só pessoas do Psol fizeram, mas do PT, PCdoB etc., e o que é construção de atalho para fazer desgaste ao presidente Lula duas semanas de a gente ter vivido uma das eleições mais difíceis. É preciso diferenciar o joio do trigo", afirmou.

Boulos deu a declaração após reunião que teve com o presidente Lula no Palácio da Alvorada junto do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Não disse a quem se referia ao falar sobre "separar o joio do trigo".

Nos últimos dias, o projeto de ajuste fiscal foi alvo de muitas críticas por parte da esquerda, em especial de deputados atuais e eleitos do Psol e do PT.

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