CÂMARA

Boulos vai à Câmara para comandar ofensiva do governo pelo fim da escala 6x1 e jornada 5x2 de 40h

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência vai defender projetos de lei alternativos ao relatório apresentado na subcomissão

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme BoulosMinistro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, vai a uma comissão especial da Câmara para assumir a linha de frente do governo Lula no debate sobre o fim da escala 6x1.

A ida do ministro marca a entrada formal do Planalto na negociação após o impasse provocado pelo relatório do deputado Luiz Gastão (PSD-CE), que frustrou a expectativa de extinguir o 6x1.

Na sessão, Boulos deve endossar projetos de lei já existentes para estabelecer uma jornada máxima de 40 horas semanais, sem redução salarial, e instituir repouso de dois dias consecutivos — o que, na prática, substitui o modelo 6x1 por uma jornada 5x2.

• Fim da escala 6x1: entenda projeto de lei que governo vai defender; texto prevê limite de 40 horas

• Relator de PL sobre fim da escala 6x1 apresenta texto que pode ser contraponto à PEC

A proposta prevê uma transição gradual, com limite de 42 horas em 2027 e 40 horas em 2028, atingindo todos os trabalhadores que hoje superam esse teto.

O ministro deve apoiar especialmente o projeto relatado por Leo Prates (PDT-BA). O texto prevê:

A ofensiva do governo responde diretamente às críticas ao relatório de Gastão. Embora preveja a redução escalonada até 40 horas, o texto não extingue o 6x1 e foi visto na base como um recuo em relação ao compromisso assumido na subcomissão, abrindo espaço para que o Planalto buscasse recuperar protagonismo no debate.

