ECONOMIA BP anuncia grande descoberta de petróleo no Brasil, a maior em 25 anos Britânica encontrou óleo e gás no campo de Bumerangue, da Bacia de Santos, que se estende por mais de 300 km², área cinco vezes maior que a de Manhattan.

O grupo britânico BP anunciou nesta segunda-feira que fez sua maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa do Brasil. O campo de Bumerangue está localizado na Bacia de Santos, a cerca de 400 quilômetros do Rio de Janeiro, e se estende por mais de 300 km², uma área aproximadamente cinco vezes maior que a de Manhattan.

"Estamos empolgados em anunciar esta descoberta significativa (...) a maior realizada pela BP em 25 anos", afirmou Gordon Birrell, vice-presidente executivo da BP, em um comunicado.

"Os resultados da análise no local da perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono", acrescentou a empresa, que iniciará uma análise em laboratório para estudar a descoberta.





Na terça-feira, o grupo apresentará seus resultados do segundo trimestre. A BP acaba de anunciar a nomeação do irlandês Albert Manifold como presidente do seu conselho de administração. A empresa está sob escrutínio devido aos rumores de fusão com a rival britânica Shell.

Também está sob pressão do fundo de investimento americano Elliott, conhecido por exigir mudanças estratégicas nos grupos em que investe e que oficializou recentemente sua entrada no capital da BP.

