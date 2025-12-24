A- A+

NEGÓCIOS BP anuncia venda de participação de 65% da Castrol para a Stonepeak por US$ 10 bi Venda faz pare de um plano para simplificar a empresa, reduzindo custos e aumentando retorno aos acionistas

A BP anunciou que está vendendo uma participação de 65% em seu negócio de lubrificantes Castrol por US$ 10 bilhões, incluindo dívidas, como parte de um plano para simplificar a empresa, após uma revisão iniciada sob a liderança do ex-CEO Murray Auchincloss.

A gigante do petróleo disse nesta quarta-feira, 24, que está vendendo a participação para a firma de investimentos Stonepeak e que as duas empresas formarão uma joint venture na qual a BP deterá 35%.

O Wall Street Journal informou na noite de terça-feira que um acordo para vender a participação estava próximo, citando pessoas familiarizadas com o assunto.



A BP lançou uma revisão do negócio em fevereiro para simplificar a empresa, reduzir custos e aumentar os retornos aos acionistas. A empresa está visando vendas de ativos de 20 bilhões de dólares até 2027 para ajudar a reduzir a dívida e aumentar a produção de petróleo e gás.

A BP afirmou que usaria o dinheiro arrecadado com a venda para reduzir a dívida.

Na quinta-feira passada, a BP anunciou que Auchincloss estava deixando seu cargo e seria substituído por Meg O'Neill, da Woodside Energy, sua primeira CEO mulher. O'Neill assumirá a posição em 1º de abril. Enquanto isso, Carol Howle, vice-presidente executiva de suprimentos, comércio e transporte da BP, atuará como CEO interina. Fonte: Dow Jones Newswires.



Veja também