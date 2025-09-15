A- A+

Banco Bradesco antecipa pagamento da primeira parcela da PLR para bancários na próxima sexta-feira (15) A decisão atende a um ofício encaminhado pelo movimento sindical da categoria

O Bradesco anunciou que vai antecipar para esta sexta-feira (19) o pagamento da primeira parcela da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de seus empregados. O crédito ocorre antes do prazo estabelecido pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos bancários, que prevê limite até 30 de setembro.

A decisão atende a um ofício encaminhado pelo movimento sindical da categoria. Além da PLR, o banco também fará o pagamento da primeira parcela do Supera, programa de remuneração variável que substitui o antigo Prêmio por Desempenho Extraordinário (PDE). Nesta etapa, o benefício será destinado à força de vendas. A segunda parcela está prevista para fevereiro ou março de 2026, após a divulgação do lucro anual consolidado de 2025.

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), a antecipação reforça a importância da PLR como conquista histórica dos bancários e do cumprimento dos direitos previstos em acordos coletivos.

A PLR é composta por uma regra básica e uma parcela adicional. Para a primeira parcela, referente ao lucro obtido no primeiro semestre de 2025, a regra básica equivale a 54% do salário-base do bancário acrescido de R$ 2.119,75, limitado a R$ 11.371,44 por empregado, ou até 12,8% do lucro líquido do banco no período, o que ocorrer primeiro.

Já a parcela adicional corresponde à divisão linear de 2,2% do lucro líquido do semestre entre todos os empregados elegíveis, até o limite individual de R$ 3.668,29.

No primeiro semestre deste ano, o Bradesco registrou lucro líquido recorrente de R$ 11,931 bilhões, crescimento de 33,7% em relação ao mesmo período de 2024. Os valores da PLR, tanto na regra básica quanto na parcela adicional, já estão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de 5,05% entre setembro de 2024 e agosto de 2025, acrescido de 0,6% de aumento real conquistado na Campanha Nacional dos Bancários.

