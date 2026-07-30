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Banco Nacional Bradesco anuncia aumento de capital de R$ 10 bilhões; acionistas terão preferência na subscrição Banco informou em comunicado que novas ações serão emitidas com desconto de 6% em relação ao fechamento de quinta na B3

O Bradesco, segundo maior banco privado do país, anunciou ao mercado que fará um aumento de capital de R$ 10 bilhões através de subscrição de novas ações. O banco também antecipou o pagagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 6,5 bilhões, recursos que podem ser usados na subscrição das novas ações.

Serão emitidas 302.876.396 ações ordinárias (ON, com direito a voto), com valor nominal de R$ 15,43 por ação, e até 301.976.357 preferenciais (PN, sem direito a voto) com valor de ação de R$ 17,64.

Os acionistas podem exercer seus direitos de preferência entre 6 de agosto e 4 de setembro. Normalmente, em subscrições, os acionistas atuais têm o direito de preferência para comprar esses novos papéis de forma proporcional, geralmente por um preço mais barato que o valor atual da bolsa.

Na B3, as ações ON são negociadas a R$ 16,04 nesta sexta, enquanto as preferências saem a R$ 18,35. Segundo o Bradesco, o valor das ações a serem ofertadas representa um desconto de 6% em relação aos fechamento dos papéis no pregão de ontem na Bolsa.

Em um podcast divulgado aos acionistas após o anúncio, o presidente do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou que o aumento de capital mostra a confiança dos controladores do banco na administração e vislumbram queda da taxa de juros este ano e no próximo. Segundo Noronha, os controladores se comprometeram com um aporte de até R$ 8 bilhões. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração do Bradesco.

"Os controladores resolveram aumentar seu investimento no banco confiantes no plano de transformação. Será dinheiro novo impúlsionando nossa cpacidade de execução e de crescimento", explicou Noronha.

A Cidade de Deus Companhia Comercial de Participações detém aproximadamente 28,55% das ações com direito a voto do Bradesco, servindo como a principal holding de controle ligada à família do fundador do banco Amador Aguiar. A Fundação Bradesco detém cerca de 8,5% do capital total do Banco Bradesco, mas possui uma fatia de 17,24% das ações ordinárias.

Ainda segundo Noronha, os acionistas viram um outro motivo para o aumento de capital: o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) do Bradesco superou o seu custo de capital. Esse marco foi alcançado no quarto trimestre de 2025, quando o ROE atingiu 15,2%, e continuou a subir para 15,8% no primeiro trimestre de 2026. Isso significa que o Bradesco está gerando mais valor para seus donos do que o dinheiro que gasta para financiar suas atividades.

Segundo o Bradesco, o aumento de capital possibilitará o reforço na sustentação e ampliação dos investimentos estratégicos, como tecnologia, eficiência comercial, expansão dos negócios, bem como o compromisso institucional com financiamento sustentável.

Para os analistas do banco BTG, o anúncio de aumento de capital do Bradesco surpreendeu, mas pode ser uma iniciativa positiva.

“Acreditamos que as reações [do mercado] podem ser mistas, já que o fato de o banco estar levantando capital sugere que ele provavelmente precisava disso, o que estava longe do consenso. Essa mudança de postura, com foco na geração de capital tangível e aceleração do consumo de Ativos Fiscais Deferíveis, é inegociável, especialmente em um ambiente de juros mais altos por mais tempo.”

O estoque de Ativos Fiscais Diferidos (DTAs) do Bradesco é estimado em cerca de R$ 120 bilhões. Em cenários de juros elevados no Brasil, a ampliação do capital potencializa o aproveitamento desses créditos fiscais, elevando o valor patrimonial e fortalecendo a competitividade da instituição.

Os acionistas que não quiserem exercer seus direitos de preferência à subscrição, poderão negociá-los na B3, a partir de 6 de agosto até 1 de setembro.

O Bradesco manteve o pagamento do JCP complementar (deliberado em 18 de dezembro de 2025) para 31 de julho de 2026. Já os JCPs de março e junho de 2026, que seriam pagos em outubro deste ano e janeiro de 2027, foram antecipados para 15 de setembro de 2026.

Lucro em alta

O lucro líquido recorrente do Bradesco no primeiro trimestre deste ano foi de R$ 6,811 bilhões, uma alta de 16,1% em relação ao mesmo período de 2025 e um crescimento de 4,5% na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O Bradesco registrou um lucro líquido recorrente de R$ 24,652 bilhões em 2025, o que representa um aumento de 26,1% em comparação ao resultado obtido em 2024.

Nesta semana, o Bradesco informou que retomou a liderança no mercado brasileiro de originação de renda fixa no primeiro semestre de 2026, alcançando R$ 62 bilhões em emissões e participação de 27,8%, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

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