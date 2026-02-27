Bradesco anuncia reorganização para consolidar área de saúde na Odontoprev, criando a Bradsaúde
O conglomerado, que vai ser listado no Novo Mercado da B3, nasce com uma receita de R$ 52 bilhões
O Bradesco anunciou nesta sexta-feira (27) a criação da Bradsaúde, que nasce a partir da consolidação dos negócios de saúde no grupo na Odontoprev.
O conglomerado, que vai ser listado no Novo Mercado da B3, nasce com uma receita de R$ 52 bilhões, um lucro de R$ 3,6 bilhões, 24% de ROE, mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos de hospitais e 35 clínicas, considerando os resultados consolidados de 2025, de acordo com comunicado do Bradesco.
Segundo fator relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Odontropev passa a controlar a totalidade dos negócios de saúde do banco e haverá uma proposta para seus acionistas de mudança do nome para "Bradsaúde S.A.".
Leia também
• Dólar tem leve alta com aversão externa a risco, mas segue abaixo de R$ 5,15
• Bolsa bate recorde e supera os 191 mil pontos com capital externo
• Ouro fecha em queda com realização de lucros e cenário político-econômico incerto
"A Odontoprev será alçada ao papel de consolidadora do ecossistema de saúde da Organização Bradesco", afirma comunicado do banco. A Odontoprev também divulgou comunicado hoje falando da reorganização, já aprovada por seu conselho. "Com a incorporação, a Bradesco Gestão de Saúde se tornará subsidiária da Odontoprev."
A reorganização, de acordo com o Bradesco, deve dar maior eficiência administrativa, com "potenciais benefícios com a ampliação da oferta integrada de soluções em saúde e odontologia "