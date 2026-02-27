A- A+

NEGÓCIOS Bradesco anuncia reorganização para consolidar área de saúde na Odontoprev, criando a Bradsaúde O conglomerado, que vai ser listado no Novo Mercado da B3, nasce com uma receita de R$ 52 bilhões

O Bradesco anunciou nesta sexta-feira (27) a criação da Bradsaúde, que nasce a partir da consolidação dos negócios de saúde no grupo na Odontoprev.

O conglomerado, que vai ser listado no Novo Mercado da B3, nasce com uma receita de R$ 52 bilhões, um lucro de R$ 3,6 bilhões, 24% de ROE, mais de 13 milhões de beneficiários, cerca de 3.600 leitos de hospitais e 35 clínicas, considerando os resultados consolidados de 2025, de acordo com comunicado do Bradesco.

Segundo fator relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Odontropev passa a controlar a totalidade dos negócios de saúde do banco e haverá uma proposta para seus acionistas de mudança do nome para "Bradsaúde S.A.".





"A Odontoprev será alçada ao papel de consolidadora do ecossistema de saúde da Organização Bradesco", afirma comunicado do banco. A Odontoprev também divulgou comunicado hoje falando da reorganização, já aprovada por seu conselho. "Com a incorporação, a Bradesco Gestão de Saúde se tornará subsidiária da Odontoprev."

A reorganização, de acordo com o Bradesco, deve dar maior eficiência administrativa, com "potenciais benefícios com a ampliação da oferta integrada de soluções em saúde e odontologia "



Veja também