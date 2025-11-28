A- A+

instabilidade Bradesco e Santander fora do ar? Usuários apontam instabilidade nos apps dos bancos nesta sexta (28) Clientes reclamaram que não conseguiam acessar suas contas nos aplicativos ou fazer transações via Pix, justamente no dia em que a primeira parcela do 13º está sendo paga

O Bradesco está fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira, justamente no dia de pagamento da primeira parcela do 13º e da Black Friday. Nas redes sociais, clientes relataram dificuldades para realizar o login no aplicativo ou que não conseguiam fazer um Pix.

Os registros de falha no app do Bradesco no Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line, os começaram por volta das 12h20, atingindo um pico de 1.207 notificações às 12h52. Alguns usuários ainda não conseguem acessar sua conta no aplicativo.

Ao acessar o banco digital, o app não chega a abrir a área de acesso. Na tela, é exibido o texto "Algo deu errado... Por favor, tente novamente em alguns instantes".

Um dos usuários que reclamaram na plataforma, identificado como Roberto, disse que não conseguia fazer Pix ou Ted pelo aplicativo do banco.

''Minha Bradesco não quer fazer Ted e nem Pix. Nao minha conta não é bloqueada e tá falando que tem bloqueio durante o Ted e durante o Pix fala que tá com erro para continuar e voltar mais tarde'', escreveu no Downdetector.

Santander em pane

O Santander também enfrentou instabilidade na manhã desta sexta-feira, com os usuários relatando que tiveram problemas de acesso ao aplicativo e a realização de pagamentos via Pix.

No caso do Santander, os relatos de problemas no Downdetector começaram por volta das 8h23, atingindo o pico às 10h19, com 796 registros.

O cliente Denilson Gomes reclamou no Downdetector:

"Santander cai mais que o Vasco'', escreveu.

Já Wagner Cabral escreveu que, em Joao Pessoa, não conseguia fazer pix pelo Santander.

