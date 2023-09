A- A+

MOEDA DIGITAL Bradesco faz primeira transferência com Drex, o real digital Caixa e o Banco do Brasil realizaram as primeiras transferências entre bancos públicos utilizando a moeda digital do BC

O Bradesco realizou transferência simultânea com duas instituições financeiras utilizando o Drex, o novo Real digital. A operação envolveu uma versão ''tokenizada'' de reservas bancárias da Caixa Econômica Federal e do banco Inter, que enviaram o Real Digital para o Bradesco e vice-versa. Os bancos participam do projeto-piloto do Banco Central do Brasil (BC).

Na quarta-feira (6), a Caixa e o Banco do Brasil realizaram as primeiras transferências entre bancos púbicos utilizando o Drex. A operação envolveu o envio de reservas bancárias em um ambiente de testes do BC.

De acordo com os bancos, as transações ocorreram nos dias 30 e 31 de agosto. Primeiro, os valores em moeda digital foram transferidos da carteira do Banco do Brasil para a Caixa. Em seguida, foram enviados pela Caixa à carteira do BB.



O Drex está em processo de implementação pelo BC e ainda não tem um cronograma oficial de lançamento. A expectativa é que a nova moeda seja liberada para o público no final de 2024.

Na prática, a moeda digital nada mais é do que uma nova representação do Real, só que 100% disponível em uma plataforma digital. Ou seja: o Drex é o Real, mas em plataforma virtual.

