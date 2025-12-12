A- A+

instabilidade Bradesco fora do ar? Usuários relatam falha para acessar aplicativo do banco Clientes reclamavam que não conseguem acessar a conta e, consequentemente, pagar contas, ver saldo ou fazer transações via PIX

Clientes do Bradesco foram às redes sociais nesta sexta-feira relatar dificuldades para acessar suas contas, e ,consequentemente, não conseguem pagar contas, ver o saldo e fazer transações via Pix a partir do aplicativo do banco.

Os registros de falha no app do Bradesco no Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços on-line nas últimas 24 horas, começaram por volta das 5h, atingindo um pico de 1.498 notificações às 8h06. Alguns usuários ainda não conseguem acessar sua conta no aplicativo.

No aplicativo, os clientes são surpreendidos pela seguinte mensagem:

"Desculpe, não é possível acessar o app agora, mas já estamos trabalhando para resolver".

Um usuário identificado como L Profession informou no site do Downdetector que o aplicativo Bradesco Net empresa não estava fazendo PIX e nem TED.

O cliente Roberto também postou sua reclamação no início da manhã:

"Não funciona app, e o internet banking não faz transação".

"Bradesco celular fora do ar", postou o usuário identificado como Leandro.

Veja também