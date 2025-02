Bradesco inicia renegociação de prazo de 10 mil operações de consignado

A- A+

O Bradesco abriu na quinta-feira, 6, a opção de que os clientes renegociem prazos em operações de crédito consignado vinculado a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A possibilidade segue a nova regulamentação do governo, que aumentou de 84 para 96 meses o prazo máximo de pagamento.

O novo prazo também está disponível para novas contratações.

"Demonstrando agilidade, o banco implementou a nova condição no mesmo dia do anúncio oficial, permitindo que, em apenas 24 horas, mais de 10 mil clientes realizassem novas contratações e ou renegociações com um melhor planejamento financeiro", diz em nota o diretor de Negócios Digitais do banco, Tulio Oliveira.

O banco realiza concessões de consignado para aposentados e pensionistas do INSS através das agências, dos canais digitais, dos correspondentes bancários e do Bradesco Expresso.



