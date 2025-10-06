Seg, 06 de Outubro

RANKING

Bradesco Saúde lidera adição de beneficiários de planos de saúde em agosto, revela ANS

A Hapvida computou 11 mil novos clientes

Bradesco Saúde lidera adição de beneficiários de planos de saúde em agosto, revela ANS - Foto: Agência Brasil

A operadora Bradesco Saúde liderou as adições líquidas de beneficiários de planos de saúde em agosto, conquistando 77 mil novos clientes, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A SulAmérica adicionou 38 mil beneficiários no período, enquanto a Amil acrescentou 37 mil beneficiários à sua carteira.

A Hapvida computou 11 mil novos clientes, e a Porto Saúde teve a adição de 9 mil beneficiários.

