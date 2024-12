A- A+

INSS Bradesco suspende consignado do INSS via correspondentes bancários A interrupção aumenta a lista de bancos que deixaram de ofertar o consignado INSS através dos correspondentes

O Bradesco interrompeu a oferta do crédito consignado do INSS através de correspondentes bancários. O banco informou que a contratação através dos canais próprios, digitais e físicos, continuará normalmente.

A interrupção aumenta a lista de bancos que deixaram de ofertar o consignado INSS através dos correspondentes.

O motivo é o teto do consignado, fixado pelo Ministério da Previdência, e que está em 1,68% ao mês.

De acordo com os bancos, a taxa comprime as margens do produto, que tem custo de captação atrelado aos juros futuros de médio prazo.

Na quinta-feira, 12, o Banco do Brasil interrompeu a oferta. Bancos como BMG e Pan também fizeram o mesmo movimento.



Veja também

MERCADO Ouro fecha dia em queda pressionado por Treasuries, mas tem avaço modesto na semana