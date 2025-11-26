A- A+

senado Braga apresenta complemento de voto a projeto que eleva taxação de bets e fintechs Texto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresentou nesta quarta-feira, 26, complementação de voto ao Projeto de Lei 5 473/2025, que aumenta a taxação de bets e fintechs. Em relação à versão anterior, Braga incluiu uma alíquota escalonada para os dois setores.

O texto está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Caso aprovado, irá diretamente à Câmara. Os pontos do projeto foram debatidos com o Ministério da Fazenda.

Braga ampliou o texto, que antes tratava apenas da tributação de bets e de fintechs, além de criar um programa de refinanciamento com a Receita para quem ganha até R$ 7.350. O relator inseriu um capítulo inteiro para endurecer as regras para bets ilegais.

Eis os principais pontos:

Fintechs e instituições de pagamento

Fintechs que hoje pagam 9% de Contribuição Social do Lucro Líquido (CSLL) passarão a ter alíquota de 12% até 2026. A partir de 2028, a taxação será de 15%.

Já as instituições de pagamento que atualmente pagam 15% de CSLL passarão a pagar 17,5% em 2026. Em 2028, a alíquota passa para 20%.

Bets

As bets, que atualmente pagam 12%, terão taxação de 15% em 2026 e 2027. A partir de 2028, passa para 18%. É menor do que os 24% previstos pelo projeto original, do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

O texto destina, total ou parcialmente, 3% ou 6% da arrecadação adicional das bets para Estados, Distrito Federal e municípios, durante o período de 2026 e 2028, com o objetivo de compensar perdas com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil.

Sociedades de investimento e PJs de capitalização

O projeto aumenta para 17,5% a taxação para sociedades de crédito, financiamento e investimentos e pessoas jurídicas de capitalização. Essa alíquota valerá até dezembro de 2027. A partir de 2028, será de 20%.

JCP

O projeto aumento a alíquota dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 17,5%.

Lucros e dividendos

Braga incluiu um trecho para estabelecer isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos apurados no ano-calendário 2025 e apurados até 31 de abril de 2026.

Bets ilegais

Braga inseriu todo um capítulo com regras para o combate de bets ilegais.

Entre os pontos estão:

exigência de comprovação de idoneidade para autorização;

bloqueio/prevenção de transações financeiras suspeitas;

relatórios públicos trimestrais sobre apostas;

regras de PIX específicas contra uso indevido;

criação do Índice de Conformidade Regulatória em Apostas (ICRA);

multas até R$ 50 mil por incidentes;

responsabilização das pessoas físicas ou jurídicas que divulguem publicidade ou propaganda de bet ilegal;

até 48h para que empresas de internet removam conteúdo irregular.

Já as fintechs e instituições de pagamento terão de elaborar relatórios semestrais de conformidade, detalhando contas, transações e controles internos relacionados a operadores de apostas.



Veja também