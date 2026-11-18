Braga defende limite a compensações tributárias: até fim do ano, podem alcançar R$ 300 bi
O destaque está em votação neste momento no plenário do Senado
O senador Eduardo Braga (PL-AM), relator do PLP do ajuste, defendeu a limitação da chamada "compensação cruzada", ou seja, quando uma empresa usa créditos de PIS/Cofins para abater, por exemplo, imposto de renda ou débitos previdenciários. O destaque está em votação neste momento no plenário do Senado.
"Até o fim do ano, as compensações tributárias podem alcançar R$ 300 bilhões, um volume expressivo que equivale duas vezes os recursos com o Bolsa Família", disse Braga durante sessão do plenário do Senado.
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A oposição quer manter a compensação cruzada, sob o argumento de que o modelo é amplamente usado pelas empresas. "Você tem o crédito e não pode compensar esse crédito. O crédito é seu e o seu devedor é o mesmo", falou o líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ).