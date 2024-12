Brancos receberam 67% a mais do que trabalhadores negros por hora trabalhada em 2023, diz IBGE

A- A+

O mercado de trabalho mostrou melhora ao longo de 2023, mas persistiram desigualdades estruturais, como as raciais. O rendimento-hora dos trabalhadores ocupados brancos foi de R$ 23,02, 67,7% maior que o da população ocupada preta ou parda, de R$ 13,73.

Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (4).

A desigualdade de renda persistia em qualquer que fosse o nível de instrução. Entre os trabalhadores que não completaram o ensino fundamental, o rendimento-hora foi de R$ 12,06 para os brancos e de R$ 9,27 para os negros. Na faixa com fundamental completo e ensino médio incompleto, os brancos recebiam, em média, R$ 12,84 por hora, e os negros, R$ 10,33.

No grupo com ensino médio completo e sem superior completo, os brancos ganharam R$ 16,23 por hora, e os negros, R$ 12,22. A maior diferença ocorreu no grupo de ocupados com ensino superior completo: os brancos receberam, em média, R$ 40,24 por hora, 43,2% a mais que os R$ 28,11 auferidos por pretos ou pardos.

Quanto ao rendimento médio, os trabalhadores brancos ganhavam, em média, 69,9% mais do que os negros. Os homens tinham renda 26,4% maior que as mulheres.

O rendimento-hora dos homens foi de R$ 18,81 em 2023, superior em 12,6% ao das mulheres, de R$ 16,70. A maior diferenciação entre sexos ocorreu no grupo com nível superior completo: o rendimento médio dos homens era de R$ 42,60, 41,9% maior que o das mulheres, de R$ 30,03.

"As desigualdades de rendimento médio são maiores por cor ou raça do que por sexo, mas elas se reduziram entre 2019 e 2023. Em 2019, a diferença de rendimento médio por sexo foi de 32,6%, e por cor ou raça de 74,9%. Em 2023, a diferença de rendimento médio por sexo foi de 26,4%, e por cor ou raça de 69,9%", observou o IBGE.

No ano de 2023, 45,8% dos trabalhadores ocupados de cor ou raça preta ou parda trabalhavam em ocupações informais, enquanto entre os brancos essa incidência era de 34,3%.

Veja também

PAGAMENTO Apesar de avanço do Pix, população ainda tem hábito de guardar notas e moedas, diz BC