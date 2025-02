A- A+

ECONOMIA Brasil abre 137 mil postos de trabalho em janeiro, mostra Caged Resultado é 20,7% menor do que o registrado no mesmo mês do ano passado

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta quarta-feira que 137.303 vagas formais de emprego com carteira assinada foram criadas em janeiro, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em janeiro, houve 2.271.611 admissões e 2.134.308 desligamentos. Foram registrados saldos positivos nos setores de serviços (+45.165 ), indústria (+70.428), construção (+38.373), e agropecuária (+35.754). Apenas o setor de comércios registrou mais demissões do que contratações (-52.417).

O resultado de janeiro representa uma redução de 20,7% em relação ao mesmo mês no ano passado, quando foram geradas 173.233 vagas formais de trabalho.

No acumulado dos últimos doze meses, entre fevereiro de 2024 e janeiro deste ano, foram abertas 1.650.785 vagas. O resultado é 6,8% maior que o observador no período de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024.

Salários

O salário médio real na contratação, em janeiro, foi de R$ 2.251,33, valor R$ 89,01 maior do que o demonstrado em dezembro de 2024, representando uma redução de aproximadamente 4,12%.

