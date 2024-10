A- A+

CARTEIRA ASSINADA Brasil abre 248 mil postos de trabalho em setembro, mostra Caged No acumulado do ano, foram abertas 1.790.541 vagas

O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou nesta sexta-feira que 247.818 vagas formais de emprego com carteira assinada foram criadas em setembro, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em setembro, houve 2.163.929 admissões e 1.916.111 desligamentos. Foram registrados saldos positivos nos setores de serviços (+128.354), indústria (+59.827), comércio (+44.622), construção (+17.024).



A agropecuária foi o único setor a registar resultado negativo (-2.004).

No acumulado deste ano, entre janeiro e setembro, o saldo foi de 1.981.557 postos de trabalho.

Já nos últimos doze meses, entre outubro de 2023 e setembro deste ano, foram abertas 1.839.418vagas. O resultado é 28,6% maior que o observador no período de outubro de 2023 a agosto de 2023.

O resultado de agosto representa um crescimento de 3,64% em relação ao mês anterior, quando foram geradas 239.113 vagas formais de trabalho.

