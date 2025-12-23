A- A+

MERCADO Brasil abre mercado do Marrocos, Iraque e Cingapura para feno e da Argentina a bulbos de cebola Marrocos, Iraque e Cingapura devem usar o feno brasileiro na alimentação animal

O governo brasileiro concluiu negociações fitossanitárias com Marrocos, Iraque, Cingapura para exportação de feno e com a Argentina para bulbos de cebola, ampliando o acesso de produtos do agronegócio, anunciou o Ministério da Agricultura e Pecuária em nota.

Marrocos, Iraque e Cingapura devem usar o feno brasileiro na alimentação animal, produto estratégico para cadeias pecuárias que dependem de oferta regular de forragens. Em 2024, as exportações do Brasil para esses três mercados somaram cerca de US$ 3,8 bilhões, sendo o Iraque o principal comprador, ao concentrar US$ 1,78 bilhão desse total.

A Argentina importou mais de US$ 1,5 bilhão em produtos agropecuários brasileiros neste ano, com destaque para cacau e derivados, café e carnes.

Com esses anúncios, o agronegócio brasileiro chega a 525 aberturas de mercado desde o início de 2023, segundo a nota.



