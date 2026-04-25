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Cooperação e Desenvolvimento Econômico

Brasil adere a programa de pesquisa para agricultura sustentável da OCDE

Carta de adesão foi entregue durante reunião na sede da organização, em Paris, ocorrida nesta sexta-feira, 24

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Marion Jansen(direita), Luís Rua, Yasushi Masaki e Sarquis J.B em reunião na OCDE Marion Jansen(direita), Luís Rua, Yasushi Masaki e Sarquis J.B em reunião na OCDE  - Foto: MAPA/Reprodução

O governo brasileiro formalizou a adesão ao Programa de Pesquisa Cooperativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para Agricultura e Sistemas Alimentares Sustentáveis, informou o Ministério da Agricultura em nota.

A carta de adesão foi entregue durante reunião na sede da organização, em Paris, ocorrida nesta sexta-feira, 24, com a participação do secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Luís Rua, e do representante do Brasil junto às Organizações Internacionais Econômicas em Paris, o embaixador Sarquis J. B. Sarquis. Pela OCDE, participaram o secretário-geral adjunto, Yasushi Masaki, e a diretora de Comércio e Agricultura, Marion Jansen.

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Segundo a pasta, a entrada do Brasil no programa reforça a contribuição do País em pesquisa agropecuária, especialmente em agricultura tropical. "O Brasil conta com uma rede de instituições de pesquisa, universidades e centros de excelência, com destaque para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cuja atuação tem sido parte central dos ganhos de produtividade e sustentabilidade da agricultura nacional. A participação no programa permitirá ao Brasil ampliar sua presença nas discussões da OCDE sobre agricultura, segurança alimentar, sustentabilidade e inovação", disse o ministério na nota.

Há expectativa de que a adesão gere redução de custos de cooperação internacional, com acesso à rede de intercâmbio científico, bolsas de pesquisa, conferências, workshops e simpósios apoiados pelo programa.
 

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