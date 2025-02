Brasil alcança 5,3 milhões de investidores em renda variável ao fim de 2024, diz B3

A- A+

A quantidade de investidores em renda variável no Brasil atingiu a marca de 5,3 milhões ao final de 2024. O aumento foi de 6% em relação a um ano antes, informa a B3. A Bolsa brasileira divulgou levantamento da evolução dos investidores nesta quinta-feira, 20.

Os homens lideram com 74%. As mulheres avançaram dois pontos porcentuais na quantidade total de pessoas que investem na Bolsa de valores do Brasil: em 2023, elas representavam 24% e agora são 26%.

Por região, o Sudeste segue na liderança, com 3,028 milhões investidores, seguido por Sul (887 mil), Nordeste (716 mil), Centro-Oeste (418 mil) e Norte (209 mil). Mas de 2023 para 2024, o Norte mostrou o maior crescimento, com alta de 9,6% no total da base de investidores.

Renda fixa e poupança

Na renda fixa, o destaque ficou para os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) - o produto teve crescimento anual de 31% na base de investidores e alcançou a marca de 400 mil pessoas físicas. O saldo mediano por pessoa se manteve estável em R$ 40 mil, enquanto o saldo total apresentou alta de 34%, atingindo R$ 92 bilhões.

Já o crescimento do saldo em custódia em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) e Recibos de Depósitos Bancários (RDBs) foi de 23%. A quantidade de contas remuneradas e aplicações automáticas - relacionadas à oferta de CDBs e RDBs nas chamadas "caixinhas" dos bancos digitais - saltou de 75,5 milhões para 91,8 milhões, uma evolução de 22%.

O número de contas poupança teve alta anual de 11%, chegando a 649,3 milhões. Os depósitos cresceram 12%, de R$ 4,509 trilhões para R$ 5,042 trilhões. A maioria das contas (538 milhões), possui valores até R$ 1 mil.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto chegou a três milhões de investidores em dezembro de 2024. O número recorde é 22% maior que o registrado em igual período de 2023. O valor em custódia nos títulos saltou de R$ 126,8 bilhões para R$ 142,7 bilhões, alta de 13% na comparação anual.

O saldo mediano por pessoa passou de R$ 2,5 mil para R$ 1,7 mil, uma redução de 31%. A queda reforça que o Tesouro Direto está ainda mais acessível para a população, aponta a B3 em nota.

O Tesouro IPCA e o Tesouro Selic concentram 75% do saldo em custódia dos investidores do Tesouro Direto. Neste cenário, o Tesouro Selic se destaca por representar 40% dos investimentos em títulos públicos em dezembro de 2024, ante 27% em 2020.

O programa foi desenvolvido em 2002 pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em parceria com a B3, com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos federais. O produto não exige valor mínimo de investimento desde novembro do ano passado.

O programa Tesouro Renda+, que permite planejamento para aposentadoria, chegou a 287,7 mil investidores. Em relação à divisão por gênero, o Renda+ conta com 71% de homens e 29% de mulheres. A região com mais pessoas que investem é o Sudeste (56%), seguida por Nordeste (17%), Sul (13%), Centro-Oeste (8%) e Norte (5%).

