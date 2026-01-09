Brasil articula protagonismo, mas assinatura do acordo MercosulUE fica com o Paraguai

A- A+

Por uma questão de dias, o Brasil deixou escapar o que considerava seu principal trunfo à frente da presidência pro tempore do Mercosul: a assinatura do acordo de livre-comércio com a União Europeia em território nacional, em Foz do Iguaçu. O gesto simbólico acabou ficando com o Paraguai, que exerce a presidência rotativa do bloco neste semestre e receberá, provavelmente na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Assunção, para a formalização do tratado.

A mudança de cenário foi selada nesta sexta-feira, quando uma maioria qualificada de Estados-membros da União Europeia aprovou o acordo com o Mercosul, abrindo caminho para a assinatura política do texto. A decisão ocorreu apesar da resistência de setores agrícolas europeus e da oposição manifestada pela França. Com o aval, os dois blocos avançam para a criação da maior zona de livre-comércio do mundo.

Até poucas semanas atrás, o governo brasileiro trabalhava com a expectativa de que a assinatura ocorresse em 20 de dezembro, em Foz do Iguaçu (PR), como o ato mais emblemático da presidência brasileira do Mercosul no semestre passado. Após mais de duas décadas de negociações, a conclusão do tratado era vista em Brasília como um marco da retomada do protagonismo regional e internacional do bloco sob a condução do Brasil.

Em um contexto internacional marcado pelo recrudescimento de disputas comerciais — incluindo o tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump —, a negociação com a União Europeia foi tratada como a principal aposta estratégica do período. O acordo envolve comércio, tarifas e padrões regulatórios e reúne dois blocos que somam cerca de 722 milhões de pessoas e um PIB combinado estimado em US$ 22 trilhões.

A entrada em vigor do tratado deverá ocorrer em etapas. A parte estritamente comercial depende apenas da aprovação do Parlamento Europeu, por maioria simples. No Mercosul, sua vigência ocorrerá à medida que os respectivos parlamentos nacionais ratificarem o texto. Já o pilar político do acordo, que abrange temas como democracia, multilateralismo e cooperação institucional, precisará ser submetido aos legislativos dos 27 países da União Europeia.

Interlocutores próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva avaliam que o acordo com a UE tem potencial para funcionar como um catalisador de modernização do Mercosul. A leitura é que a ampliação do acesso a mercados, o aumento da previsibilidade das regras de comércio e o estímulo à integração de cadeias produtivas regionais podem fortalecer a competitividade do bloco. A expectativa é de que a eliminação gradual de tarifas e o alinhamento regulatório reduzam custos e ampliem o espaço para exportações.

EFTA

Além do acordo com a União Europeia, a presidência brasileira do Mercosul também foi marcada pela conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O entendimento, negociado ao longo de oito anos, estabelece regras para facilitar o comércio de bens e serviços, ampliar o acesso a mercados e oferecer maior previsibilidade jurídica às relações econômicas entre os dois blocos.

O texto prevê a liberalização de 97% das exportações em ambos os sentidos, aproximando consumidores brasileiros de produtos tradicionais desses países — como chocolates e medicamentos suíços e o bacalhau norueguês — a preços potencialmente mais baixos. O acordo foi assinado em setembro, durante reunião entre chanceleres do Mercosul e autoridades da EFTA, no Rio de Janeiro.

Embora reúna apenas quatro países, a EFTA concentra economias de alta renda, forte capacidade tecnológica e elevado poder de importação. A Suíça, por exemplo, figura entre os maiores investidores globais e é um comprador relevante de produtos industriais e agroalimentares. Para o Mercosul, o tratado abre espaço para ampliar exportações de maior valor agregado e para a integração a cadeias produtivas com parceiros que mantêm ampla rede de acordos comerciais com a União Europeia e outras regiões.

