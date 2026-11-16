Brasil assina na COP31 pacto global por IA sustentável e empregos
Acordo prevê conciliar inovação e proteção ambiental e trabalhista
O Brasil aderiu, nesta segunda-feira (16), durante a COP31, em Antália, na Turquia, a um compromisso internacional para promover o desenvolvimento sustentável da inteligência artificial (IA). O acordo busca equilibrar inovação tecnológica, preservação ambiental e proteção dos empregos diante dos impactos da automação.
O país oficializou sua participação no Compromisso de Antália sobre Inteligência Artificial (Antalya Pledge on Artificial Intelligence, em inglês), iniciativa lançada pela Presidência turca em parceria com a União Internacional de Telecomunicações (UIT) e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).
O pacto prevê o incentivo ao uso responsável da tecnologia, com atenção aos impactos ambientais dos centros de processamento de dados, especialmente o consumo de energia e água, e às mudanças provocadas pela automação no mercado de trabalho.
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Proteção ao trabalhador
Representando o Brasil, o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), Hermano Tercius, participou das discussões sobre os desafios e as oportunidades da inteligência artificial. Ele defendeu que a transformação tecnológica avance sem deixar os trabalhadores desprotegidos.
“Hoje o Brasil assinou um importante compromisso internacional para o setor. Em nosso discurso, destacamos a preocupação do governo brasileiro com a proteção dos trabalhadores diante das transformações e da substituição de vagas causadas pela IA, defendendo a garantia e a manutenção desses postos de trabalho”, afirmou Tercius em nota.
Segundo o Ministério das Comunicações, a adesão reforça a posição brasileira de que o desenvolvimento tecnológico deve caminhar junto com o crescimento econômico, a inclusão social e a sustentabilidade.
Iniciativas brasileiras
Além de aderir ao compromisso, o Brasil apresentou, na COP31, projetos que relacionam tecnologia, cidadania e preservação ambiental.
Em painel realizado em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), o MCom destacou políticas públicas como:
Gov.br: plataforma de serviços digitais do governo federal.
Plano Brasileiro de Inteligência Artificial: iniciativa voltada ao desenvolvimento da tecnologia no país.
Computadores para Inclusão: programa que recolhe equipamentos eletrônicos descartados, recondiciona os aparelhos e os destina a escolas, instituições e comunidades.
Coordenado pelo Ministério das Comunicações, o programa de inclusão digital também busca reduzir o descarte inadequado de equipamentos e prolongar a vida útil dos aparelhos.
IA contra mudanças climáticas
A delegação brasileira participou ainda de um painel da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) sobre a criação do Instituto de Inteligência Artificial para Mudanças Climáticas (AICI), que terá sede no Brasil.
A instituição deverá apoiar países em desenvolvimento na criação de soluções próprias de IA voltadas a áreas como:
Gestão dos recursos hídricos;
Prevenção de desastres naturais;
Monitoramento ambiental.
A participação na COP31 amplia a atuação brasileira nas discussões internacionais sobre o futuro da inteligência artificial. A agenda apresentada pelo país busca conciliar inovação, inclusão digital, proteção dos trabalhadores e responsabilidade ambiental.