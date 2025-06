Brasil bate recorde de passageiros em aeroportos entre janeiro e maio de 2025

A- A+

Os aeroportos brasileiros alcançaram um novo recorde de movimento entre os meses de janeiro e maio deste ano, com 51,5 milhões de passageiros que embarcaram ou desembarcaram nesse intervalo, segundo o Ministério de Portos e Aeroportos.

Esse é o maior volume já registrado para o período desde o início da série histórica, em 2000 — um salto de 10% em relação a 2024, que também supera o recorde anterior, de 48,6 milhões, de 2015.

Dos 51,5 milhões registrados até maio, 39,9 milhões em embarcaram ou desembarcaram em voos domésticos — alta de 8,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já os voos internacionais movimentaram 11,6 milhões de pessoas, um avanço de 15,8%.

A performance histórica também se repetiu no recorte mensal. Somente em maio, o país movimentou 8,2 milhões de passageiros em rotas nacionais (alta de 14% frente a maio de 2024) e 2,1 milhões em voos internacionais (crescimento de 13,2%).

Principais aeroportos

Os aeroportos de São Paulo lideram o ranking de movimentação no mercado doméstico. Guarulhos (SP) aparece em primeiro lugar, com 11,6 milhões de passageiros, seguido por Congonhas (SP), com 9,5 milhões. Em terceiro lugar está o terminal de Brasília (DF), que movimentou 5,9 milhões de passageiros entre janeiro e maio.

Confira a lista completa:

Guarulhos (SP) – 11,6 milhões de passageiros

Congonhas (SP) – 9,5 milhões

Brasília (DF) – 5,9 milhões

Confins (MG) – 4,9 milhões

Campinas – Viracopos (SP) – 4,7 milhões

Galeão (RJ) – 4,4 milhões

Recife (PE) – 3,7 milhões

Salvador (BA) – 2,9 milhões

Porto Alegre (RS) – 2,5 milhões

Santos Dumont (RJ) – 2,4 milhões

