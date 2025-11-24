A- A+

RECORDE Brasil bate recorde de produção de petróleo e gás em outubro, com 5,248 mi boed O montante deixa para trás o recorde de 5,160 milhões de boed batido em julho deste ano

A produção de petróleo e gás natural do Brasil bateu novo recorde em outubro, atingindo 5,248 milhões de barris de óleo equivalente (boed), segundo dados preliminares da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O montante deixa para trás o recorde de 5,160 milhões de boed batido em julho deste ano. Em relação a setembro, o aumento foi de 2,7%.

Levando em conta apenas o petróleo, a produção atingiu 4,024 milhões de barris diários de petróleo (bdp) em outubro, alta de 2,9% em relação ao mês anterior. Já o gás natural teve incremento de 2,2%, para 194,5 milhões de metros cúbicos diários.

A região do pré-sal aumentou a sua participação na produção total em outubro, para 81,42% (de 81,1% um mês antes), totalizando 4,273 milhões de boed, 3,2% a mais do que no mês anterior.

Já a produção de petróleo somou 3,306 milhões de bpd, ou 3,11% acima de setembro, e a de gás natural foi de 153,6 milhões de m3/d, alta de 3,6% na mesma comparação, informou a ANP.

