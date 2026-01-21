Qua, 21 de Janeiro

MERCOSUL

Brasil buscará "acelerar" ratificação do acordo UE-Mercosul após freio na Eurocâmara

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que busca garantir que "todas as condições para sua plena entrada em vigor estejam satisfeitas com a máxima celeridade possível"

Membros do Parlamento Europeu participam de uma sessão de votação durante uma sessão plenária no Parlamento Europeu em EstrasburgoMembros do Parlamento Europeu participam de uma sessão de votação durante uma sessão plenária no Parlamento Europeu em Estrasburgo - Foto: Frederick Florin / AFP

O governo brasileiro afirmou nesta quarta-feira (21) que continuará trabalhando para "acelerar" a ratificação do acordo firmado entre a União Europeia e o Mercosul, depois que o Parlamento Europeu encaminhou o texto à Justiça comunitária.

A medida da Eurocâmara, poucos dias após a assinatura desse acordo entre os 27 Estados-membros da UE e Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, pode frear a criação de uma das maiores zonas de livre comércio do mundo.

"O governo brasileiro confere toda a prioridade à ratificação do Acordo Mercosul-UE e seguirá trabalhando para acelerar seus trâmites internos de aprovação", disse o Itamaraty à AFP.

O Ministério das Relações Exteriores acrescentou que busca garantir que "todas as condições para sua plena entrada em vigor estejam satisfeitas com a máxima celeridade possível".

Assinado no sábado, no Paraguai, o acordo comercial precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu.

Embora a decisão da Eurocâmara atrase esse processo, a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, pode decidir implementá-lo de forma provisória e parcial.

O acordo, que vinha sendo negociado desde 1999 entre a UE e o bloco sul-americano, cria um mercado que representa 30% do PIB mundial e abrange mais de 700 milhões de consumidores.

