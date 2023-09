A- A+

Brasil cai a 9º lugar no ranking global, com resultado do PIB no 1º trimestre País fica atrás até da Costa Rica, mas à frente da China. Indonésia lidera lista. Nos três primeiros meses do ano, economia brasileira estava na quinta posição

Com o crescimento de 0,9% do PIB do Brasil no segundo trimestre, a economia brasileira caiu ao nono lugar no ranking global. No primeiro trimestre do ano passado, o país havia ficado na quinta posição, após recorde histórico da agropecuária no período. O levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating.

O ranking do segundo trimestre traz os dados de 46 países que já divulgaram o desempenho de suas economias. Índia, por exemplo, ainda não divulgou.

A lista é liderada pela Indonésia. Entre os países ricos, apenas EUA e Japão, aparecem entre os dez primeiros. O Brasil está empatado com a Romênia e atrás da Costa Rica e da Sérvia. Mas à frente de China e México, que ficaram empatado na décima posição, com avanço de 0,8%.

Veja os 10 países que mais cresceram

Indonésia 3,9%

Turquia 3,5%

Lituânia 2,9%

Islândia 2,2%

Estados Unidos 2,1%

Malásia e Japão 1,5%

Eslovênia e Taiwan 1,4%

Costa Rica e Sérvia 1,3%

BRASIL e Romênia 0,9%

China e México 0,8%

