Brasil chega a recorde de 9 mi de turistas estrangeiros no ano; marco é comemorado em 'turistômetro'

A poucos dias do final do ano, o Brasil ultrapassou o patamar de nove milhões turistas estrangeiros recebidos no país em 2025. O marco foi registrado nesta sexta-feira (19) pelo 'turistômetro', painel de cinco metros de altura que exibe, em tempo real, o número de estrangeiros que chegam ao país, e que está instalado na altura do Posto 5, na praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro.



O evento contou com a presença do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, além de ritmistas da Escola de Samba Mangueira.

"O Brasil nunca havia chegado a 7 milhões de turistas, ano passado o recorde era de 6,7 milhões. Então é mais do que bater um recorde, é superar em 40% o recorde anterior. Quando a gente fala de turismo, estamos falando de geração de emprego e renda. O turismo não é sobre quem viaja, é sobre quem recebe. A gente está aqui nos quiosques da Orla, isso aqui são 5 mil empregos gerados para o povo do Rio de Janeiro. Os hotéis geram emprego, os restaurantes geram emprego", disse Freixo.

Segundo ele, a ampliação da malha aérea brasileira — que cresceu em 16% este ano, acima da média de crescimento mundial de 7% — foi fundamental para alcançar esse marco, além da criação de uma equipe técnica em um centro de inteligência de dados que estuda e monitora características de turistas de cada país.

"Eu sei, por exemplo, quando o alemão vem para cá, para onde ele vai, o tempo que ele fica, qual a melhor época para promover isso. Isso vale para o italiano, para o argentino, para o chileno. E é diferente. O norte-americano tem um consumo de afro-turismo, que é diferente do argentino, que é de sol e praia. Que já é diferente do francês, que já consome mais cultura e gastronomia. Então, a ampliação da malha aérea, com esse estudo de dados para cada mercado, tornou a nossa promoção do Brasil no mundo muito mais eficiente".

Segundo o presidente da Embratur, o Rio de Janeiro também vem avançando no número de turistas recebidos ano após ano. Em 2023, o estado recebeu 1,2 milhão de turistas internacionais, número que subiu para 1,5 milhão em 2024 e já passa de 2 milhões neste ano.

"A gente chegar a 9 milhões de turistas internacionais no Brasil é dizer claramente que o turismo pode ser uma alavanca, um motor decisivo de um novo modelo de economia", completou Freixo.

Um desses turistas é Patrick James, australiano de 31 anos, que resolveu passar uma semana no Rio de Janeiro em meio a um roteiro de viagem que passa por diversos países da América do Sul.

"Eu estava em Paraty, acho que foi meu lugar favorito. Já fui na Barra da Tijuca e agora estou aqui em Copacabana. As praias são ótimas, o tempo poderia estar melhor, mas acho que deve clarear em breve", contou ele, que passeava na orla da praia com seus amigos.

Um colombiano que passava na praia em meio ao evento e não quis se identificar veio ao Brasil com sua família comemorar o aniversário de sua esposa.

"Vamos ficar por apenas cinco dias. Queríamos poder ficar mais tempo, é incrível aqui. É uma pena estar nublado, sem sol, mas é maravilhoso de qualquer forma. As pessoas são incríveis. Com certeza virei mais vezes para ficar mais tempo", disse ele.

