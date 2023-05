A- A+

Banco Central Brasil registra rombo de US$ 54,2 bilhões em transações com outros países nos últimos 12 meses Levantamento considera o desempenho das transações entre o Brasil e outros países

As transações entre o Brasil e outros países acumulam déficit de US$ 54,2 bilhões ou 2,76% do PIB em 12 meses encerrados em abril de 2023. Dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira (26) apontam também que o saldo negativo acumulado até março de 2023 era de US$ 52,4 bilhões, o equivalente a 2,67% do PIB. Em abril de 2022, esse patamar era de US$ 44,6 bilhões ou 2,56% do PIB.

O levantamento divulgado aponta um saldo negativo em US$ 1,7 bilhão nas contas externas no quarto mês do ano, pior resultado para o mês desde abril de 2019, quando houve déficit de US$ 3,1 bilhões

As transações consideram três dados. O primeiro deles é o desempenho da balança comercial de produtos entre o Brasil e outros países, isto é, as exportações e importações. Em março deste ano, houve o maior superávit da série histórica, de US$9,5 bilhões, ante saldo positivo de US$6,1 bilhões em março de 2022.

O segundo dado é a balança de serviços das contas externas do país. É considerado, sobretudo, as compras de brasileiros no exterior, incluindo gastos com importações de serviços financeiros, fretes e aluguel de equipamentos e até gastos de turismo. O déficit na conta de serviços totalizou US$2,9 bilhões em março de 2023, redução de 14,1% em relação as mesmo mês em 2022.

A renda primária é o terceiro e último dado e trata das remessas de dinheiro e pagamentos (lucros, juros e dividendos) que as empresas multinacionais, com filial no Brasil, enviam para o exterior. Nesse cálculo também estão as remessas que empresas brasileiras recebem do exterior. O déficit em renda primária somou US$6,4 bilhões em março de 2023, aumento de 6,4% comparativamente ao déficit de US$6,0 bilhões em março de 2022.

